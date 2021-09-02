مهرجان الإسكندرية يهدي دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية عن منحها النجم السوري، دريد لحام، وسام عروس البحر المتوسط خلال الدورة 37 للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 25 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر القادم.

وبررت الإدارة قرارها هذا بالجهود الكبير التي بذلها الفنان الملقب بـ”غوار الطوشة”، ولدوره الكبير في تطوير الحركة السينمائية العربية والسورية.

وقال الناقد الأمير أباظة، إنّ النجم السوري قدّم مجموعةً من الأعمال التي حركت المشاعر والوجدان، وتناولت قضايا الوطن، وهموم الشعب.

وكان الفنان السوري قد نال خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأوسمة والتكريم أبرزها وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، دكتوراه فخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2010، درع مهرجان القاهرة للإعلام العربي عام 2008، وسام الوشاح الأخضر ليبيا عام 1991، ووسام الأرز اللبناني من رتبة فارس.

يُذكر أنّ الفنان السوري قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، والمسرحيات أبرزها صح النوم، عودة غوار، أحلام أبو الهنا، الحدود، التقرير، غربة، كاسك يا وطن، وشقائق النعمان.

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