التهاب المعدة.. أسبابه أعراضه وطرق الوقاية منه

عرّف معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي التهاب المعدة، بـ”التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطّن”.

وحدّد المعهد أسباب هذا الالتهاب، بالإكثار من الأغذية الدهنية، والسكرية، والأطعمة الحريفة، بالإضافة إلى التدخين، تناول الكحول، والتوتر المستمر.

وقال المعهد الألماني إن بكتيريا الهيلكوباكتر وتناول بعض المسكنات كالإيبوبروفين، حمض أستيل الساليسيليك؛ قد تكون من الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا الالتهاب.

وأشار المعهد إلى أنّ أعراض المرض تظهر على شكل آلام بالبطن، الشعور بالامتلاء، والانتفاخ، حرقة المعدة، الغثيان، بالإضافة لفقدان الشهية.

وأكدّ المعهد الألماني إمكانية الوقاية من هذا الالتهاب، من خلال الابتعاد عن مسبباته كالأطعمة الدهنية، والأطعمة الحريفة، والتوقف عن تعاطي المسكنات وعلاج بكتريا الهيلكوباكتر.

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