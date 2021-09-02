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رياضيون أوكرانيون يجرون أكبر طائرة شحن في العالم

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح ثمانية رياضيون من أوكرانيا من تحقيق إنجاز جديد، فريد من نوعه، وذلك بعدما تمكنوا من جر أكبر طائرة شحن في العالم على طول المدرج خلال دقيقة و13 ثانية فقط.

وشهدت مقاطع الفيديو والصور، التي وثقت الحدث، قيام الأبطال بالانقسام لمجموعتيْن، حيث ضمّت كل مجموعة أربعة رياضيين، قاموا بجرّ الطائرة العملاقة، وسط دهشة الحاضرين.

وأكدّ المسؤول عن هيئة سجل الأرقام القياسية في أوكرانيا تقديمهم طلبًا لموسوعة “غينيس”؛ من أجل تدوين الرقم الجديد، والذي يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي سجله عشرة رجال تمكنوا من جرّ طائرة مماثلة عام 2013.

يُذكر أنّ طائرة الشحن التي قام الرياضيون بجرها؛ من نوع AN-225 Mriya وتعدّ الوحيدة من نوعها المستخدمة في عمليات الشحن، حيث تستطيع حمل حمولة تزن 250 طنًا، ومسافة سفر تصل إلى أربعة آلاف كيلومتر.

 

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قناة 218 الليبية

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