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أحمد حلمي يعود للدراما بعد غياب 28 عامًا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري أحمد حلمي عن عودته للدراما بعد غيابٍ دام 28 عامًا من خلال مشاركته في مسلسل، سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وقال الفنان المصري في أحد اللقاءات إنّه تعاقد على المسلسل، دون أن يكشف عن اسم المسلسل، أو أسماء النجوم، والشركة المنتجة له.

وكان الفنان المصري غاب عن المسلسلات منذ العام 1993، حيث ظهر في مسلسل “ناس ولاد ناس”، قبل أن يعود ويظهر كضيف شرف في الجزء الأول من مسلسل “المجاعة”، وظهور خاص في مسلسل “الاختيار 2”.

يذكر أنّ فيلم “خيال مآتة” الذي عرض عام 2019 يعدّ آخر أعمال النجم المصري السينمائي، وشاركه في هذا الفيلم كلٌّ من خالد الصاوي، منى شلبي، انتصار، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وغيرهم من النجوم.

 

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قناة 218 الليبية

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