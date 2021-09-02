خمس وضعيات للنوم تعالج ألم الظهر نهائياً

يمكن 5 وضعيات نوم أن تساعد على علاج ألم الظهر الذي يعاني منه عدد كبير من الأشخاص حول العالم بحسب ما تشير إليه الدراسات والإحصاءات. فلطريقة الاستلقاء تأثيرها الكبير على العمود الفقري. ولهذا من المهم التعرف على أبرز وضعيات النوم التي يمكن اعتمادها ليلاً والتي تساعد على علاج وجع الظهر.

على الجميع التعرف على وضعيات النوم التي تعالج ألم الظهر. فهذه المشكلة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الحياة على المستويين العائلي والاجتماعي.

تطلق على هذه الوضعية تسمية وضعية الجنين. وهذا يعني النوم على طريقة الجنين في بطن الأم أثناء الحمل. ولهذا يجب الاستلقاء على أحد جانبيّ الجسم وطيّ الركبتين مع توجيههما قدر الإمكان نحو الصدر.

يجب في هذه الحالة الاستلقاء على أحد الجانبين مع وضع وسادة بين الركبتين. لكن من المهم أن يبقى العمود الفقري مستقيماً هذه المرة.

يعتبر الاستلقاء على الظهر من الوضعيات المثالية التي يمكن أن تساعد على علاج أوجاعه وخصوصاً في حال كانت تتركز في أسفله.

تعتبر من أفضل وضعيات النوم التي تعالج ألم الظهر. حيث يجب الاستلقاء على الظهر أيضاً مع الحرص على وضع وسادة تحت الركبتين.

لا ينصح الخبراء بالاستلقاء على البطن أثناء النوم لأن هذا يمكن أن يسبب مع مرور الوقت انحناء العمود الفقري ويجعل أوجاع الظهر أكثر حدة. ولهذا يرى هؤلاء أنه من الأفضل في هذه الحالة وضع وسادة أسفل الحوض من أجل تخفيف الضغط على الظهر. وهكذا يمكن أن تصبح هذه الوضعية من أبرز وضعيات النوم التي تعالج ألم الظهر نهائياً. جربيها.

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