عمرو عبد الجليل آخر المنضمين لفيلم السرب

بعد توقفٍ دام لعدة أشهر بسبب انشغال النجوم بالموسم الرمضاني، استأنف صناع فيلم السرب تصوير الفيلم في مدينة السويس بعد انضمام الفنان عمرو عبد الجليل للعمل.

وقالت الشركة المنتجة بأنّ النجم عمرو عبد الجليل انضم للعمل ليعلب دوراً رئيسياً في الفيلم الذي سيتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا، وانتقام القوات المصرية لهم في العام 2015.

وسيشارك في الفيلم مجموعة من النجوم كأحمد السقا، قصي خولي الذي سيلعب دور أمير داعشي، أحمد حاتم، نيللي كريم، أحمد حاتم، آسر ياسين، وغيرهم من النجوم.

يذكر أنّ تريلر الفيلم الرسمي الذي طرح قبل فترة حقق انتشاراً كبيراً، ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن شوقهم لمشاهدته.

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