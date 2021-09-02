زوجان بوليفيان يعقدان قرانهما على ارتفاع 6000 متر

قرر زوجان بوليفيان المغامرة وعقد قرانهما على قمة جبل ثلجي يبلغ ارتفاعه 6000 متر.

حيث قام الزوجان جوني وهايدي بتسلق قمة جبل إليماني مستخدمين الخوذ والحبل وأدوات التسلق.

واستعان الزوجان خلال رحلتهما المحفوفة بالمخاطر بمجموعة من رجال الإنقاذ الذين قاموا بنقل باقي معدات الزفاف كفستان العروسة والزينة.

ونشر الزوجان صوراً من عقد القران ظهرا فيها بثياب الزفاف، ووسط ثلوج القمة التي داعبتها أشعة الشمس.

وقال الزوج بأنّ فكرة عقد القران على قمة الجبل بدت للوهلة الأولى مجنونة، قبل أن يقررا تطبيقها، وأكدّ بأنّ جبل إليماني يمتلك شيئا سحرياً يجبرك على تسلقه.

في حين قالت الزوجة بأنّ تسلق القمة وعقد القران عليها كان حلماً جميلاً تمكنت من تحقيقه مع زوجها، وأكدّت بأنّ هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرتها.

يذكر أنّ صور الزوجين حظيت بانتشار كبير، وبإعجاب رواد مواقع الإنترنت الذين أبدوا إعجابهم بالمغامرة التي قام بها الزوجان.

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