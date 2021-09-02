تيليجرام يُطلق تحديثًا جديدًا يحتوي على ميزة بثّ الفيديوهات

أطلقت شركة تيلجرام تحديثًا جديدًا لتطبيقها جلب معه مجموعة كبيرة من الميزات التي من شأنها جذب أكبر عددٍ ممكنٍ من المستخدمين للتطبيق.

ومن أهم الميزات الجديدة التي حصل عليها التطبيق وظيفة البث المباشر للفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين، حيث سيكون المستخدم قادراً على بث الفيديوهات مباشرةً في إطار المجموعات أو على القنوات، والانتقال غير السريع من المنشورات غير المقروءة في القنوات الموازية.

وأكدّت تيليجرام إمكانية بث الفيديو من خلال كاميرا الهاتف أو من خلال صورة الشاشة إلى عدد غير محدود من المجموعات والقنوات، بالإضافة لإمكانية مشاركة المتابعين.

وقال المسؤولون عن تيلجرام ‘نّ التحديث الجديد سيُساعد المستخدمين على إخفاء أو إظهار اسم المرسل، مع إمكانية الاحتفاظ بالتعليقات التوضيحية للصور والملفات وإزالتها.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ التطبيق يحتوي على ميزة تحديد الملصق لوضعها على رأس الدردشة، بالإضافة إلى عدّاد التعليقات غير المقروءة.

يُذكر أنّ تيلجرام قام، خلال الفترة الماضية، بإضافة ميزات أخرى؛ بهدف الحفاظ على الشعبية التي اكتسبها خلال الفترة الماضية.

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