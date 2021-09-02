“لينكد إن” يضع حدًّا لميزة القصص القصيرة

أعلنت شبكة “لينكد إن” عن إيقافها ميزة القصص القصيرة، مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، وبرّرت المنصة قراراها هذا؛ بضعف الإقبال على الميزة.

وقالت “لينكد إن” إنّ عملاءها يفضّلون مقاطع الفيديو الثابتة التي تبقى في حساباتهم بشكلٍ دائمٍ، عوضًا عن مقاطع الفيديو القصيرة التي تختفي خلال 24 ساعة فقط، وأكدّت أنّ مستخدميها لم يستخدموا الميزة بالشكل المطلوب، خلال الفترة التي أطلقتها فيها.

ولا تعدّ “لينكد إن” المنصة الأولى التي تُلغي هذه الميزة بعد إطلاقها، إذ قامت منصة “تويتر” بإيقاف ميزة القصص القصيرة Fleets؛ لضعف الإقبال.

يُذكر أنّ ميزة القصص القصيرة ظهرت لأول مرة في تطبيق سناب شات، قبل أن تقوم شركة “فيس بوك” بنسخها، لتقوم بعدها معظم التطبيقات بتوفير هذه الميزة.

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