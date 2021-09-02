مايكروسوفت ستكشف عن Windows 11 رسمياً في هذا التاريخ

أكدّت شركة مايكروسوفت الأمريكية استعدادها لطرح نظام التشغيل Windows 11 يوم 5 سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة الأمريكية في بيانها بأنّ النسخة الأصلية ستصل لجميع المستخدمين بعد أشهرٍ من إطلاقها بشكلٍ تجريبي.

وأوضحت مايكروسوفت بأنّ النسخة الجديدة ستكون متاحة للتحميل بشكلٍ مجاني للأجهزة العاملة بنظام التشغيل Windows 10 بشرط أن تكون مواصفات هذه الأجهزة متوافقة مع متطلبات النظام الجديد.

وحددت الشركة الأمريكية مجموعة من المواصفات في الأجهزة حتى تعمل عليها النسخة الجديدة ومن أبرز هذه المواصفات أن يحتوي الجهاز على معالجات إنتل من الجيل الثامن أو ما يعادلها من معالجات AMD ليتمكن المستخدم من ترقية نظام التشغيل الموجود على جهازه.

يذكر أنّ نظام التشغيل Windows 11 سيجلب معه مجموعة كبيرة من الميزات أبرزها تقنيات DirectX 12، Auto HDR، وDirectstronge، بالإضافة لتوفيرها اختصارات سطح المكتب للتطبيقات وغيرها، ودعم تطبيقات الأندرويد.

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