كوالكوم تدعم أجهزة البلوتوث بتقنية صوتيات مميزة

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية عن تقنية صوتيات مميزة أطلقت عليها اسم aptx Lossless ، قادرة على دعم أجهزة البلوتوث بأداء ثابت بدون أن تفقد الإشارة في أجهزة البلوتوث.

وتتميز التقنية الجديدة بدعمها أجهزة البلوتوث ببث صوتيات بكفاءة ثابتة بدون فقدان إشارة صوتيات أثناء عملية البث.

وأكدّت الشركة الأمريكية قدرة تقنيتها الجديدة على بث صوتيات حتى 16 بت و44.1 كيلو هرتز، بالإضافة لقدرتها على تتبع الإدخال والإخراج وال RF لدفع أفضل أداء وجودة في الصوتيات.

يذكر أنّ كوالكوم أكدّت إطلاق التقنية في نهاية العام الجاري من خلال إطلاق الجيل الأول من أجهزة البلوتوث التي ستدعم تقنية aptx Lossless.

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