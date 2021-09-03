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كوالكوم تدعم أجهزة البلوتوث بتقنية صوتيات مميزة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية عن تقنية صوتيات مميزة أطلقت عليها اسم aptx Lossless ، قادرة على دعم أجهزة البلوتوث بأداء ثابت بدون أن تفقد الإشارة في أجهزة البلوتوث.

وتتميز التقنية الجديدة بدعمها أجهزة البلوتوث ببث صوتيات بكفاءة ثابتة بدون فقدان إشارة صوتيات أثناء عملية البث.

وأكدّت الشركة الأمريكية قدرة تقنيتها الجديدة على بث صوتيات حتى 16 بت و44.1 كيلو هرتز، بالإضافة لقدرتها على تتبع الإدخال والإخراج وال RF لدفع أفضل أداء وجودة في الصوتيات.

يذكر أنّ كوالكوم أكدّت إطلاق التقنية في نهاية العام الجاري من خلال إطلاق الجيل الأول من أجهزة البلوتوث التي ستدعم تقنية aptx Lossless.

 

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قناة 218 الليبية

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