مايكروسوفت تتجهز لحدث إطلاق ضخم للإعلان عن مجموعة جديدة من أجهزة Surface بدءاً من 22 سبتمبر

من المتوقع أننا سوف نشهد حدث إطلاق ضخم لشركة مايكروسوفت تحت عنوان “Surface Press” والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة. حيث أعلن عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت” يوم الأربعاء الماضي عن استعداده لانعقاد مؤتمر عبر الإنترنت بدءاً من يوم 22 سبتمبر في تمام الساعة 11 صباحاً.

إذا كنا تنتظر أي أخبار جديدة متعلقة بأجهزة الأندرويد فأنت سعيد الحظ، حيث من المتوقع أن يكون المنتج الرئيسي خلال هذا الحدث هو هاتف Microsoft Surface Due 2، ومن خلال العديد من التسريبات والشائعات التي كنا نراقبها عن كثب خلال الأسابيع القليلة الماضية فمن المتوقع أنه سيتم إطلاق الهاتف الجديد في وقت ما بنهاية العام الحالي.

للأسف خليفته السابق Microsoft Surface Duo لم يحقق النجاح المطلوب لشركة مايكروسوفت سواء من حيث مراجعات مواقع الطرف الثالث أو حتى نسب المبيعات. ولكن دعونا نذكركم بأن الهاتف الجديد سيحتوي على شاشة مزدوجة ومصفوفة كاميرا ثلاثية في الخلف. فقط نتمنى أن الجهاز الجديد يكون خالياً من الأخطاء البرمجية العديدة التي أصابت النسخة الأصلية السابقة.

ولكن هاتف الأندرويد لن يكون الشيء الوحيد خلال حدث Surface Press، فمن الضروري أن يكون هناك العديد من الأجهزة الجديدة المستندة على نظام ويندوز أيضاً. في الحقيقة شركة مايكروسوفت لم تعرض سوى صورة تشويقية واحدة على صفحتها الرسمية الخاصة بالحدث، والتي يبدو عليها أنها عبارة عن الجهاز اللوحي Surface Pro 8. ولكن بعض المصادر الأخرى تتوقع بأنه من الممكن أن نرى جهاز Surface Pro X أيضاً خلال الحدث.

من المحتمل أيضاً رؤية جهاز لاب توب جديد قابل للتحويل يحمل العلامة التجارية Surface، جنباً إلى جنب مع جهاز لاب توب من الفئة الاقتصادية Surface Go 3.

جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق فعالية حديث Surface Press قبل أسبوعين تقريباً من إطلاق شركة مايكروسوفت لنظام ويندوز 11 بشكل رسمي.

وقد روجت الشركة لنظام التشغيل الجديد على مدار الأشهر الماضية بقدرة نظام ويندوز 11 على تشغيل تطبيقات الأندرويد من خلال متجر تطبيقات أمازون ودون الحاجة إلى أي حلول خارجية من الطرف الثالث. ولكن مؤخراً فقط أعلنت الشركة أن هذه الميزة بالتحديد لن تكون متاحة عند موعد الإطلاق.