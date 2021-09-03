“يوتيوبر” تركي ينفذ تحديًا مميتًا لنشره على يوتيوب

أقدم اليوتيوبر التركي، محمد بهجيجك، على تنفيذ تحدي مميت من أجل نشره على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

حيث قام اليوتيوبر، البالغ من العمر 25 عامًا، يوم 29 أغسطس الماضي بدفن نفسه في تابوت زجاجي مصمم خصيصًا له لمدة ست ساعات.

وقال اليوتيوبر إنّه نفذ التحدي بعدما قطع وعدًا على نفسه بدخول القبر لمدة معينة، في حال وصل أحد مقاطع الفيديو له لعددٍ معين من المشاهدات.

وقام محمد بتجهيز سيارة إسعاف، وأوكسجين، وأجهزة فيديو لتصوره داخل القبر، وأجهزة لنقل الحالة الصحية له للطبيب الذي كان متواجدًا بجانب القبر.

وبالفعل؛ تم توضع محمد في التابوت ودفنه لمدة ست ساعات؛ لينفذ بذلك التحدي الذي وعدّ به عشّاقه.

وعبّر محمد عن سعادته بتنفيذ التحدي، وقال إنّ شعور التنفس الطبيعي مميزٌ للغاية بعدما حرم منه لمدة ست ساعات اعتمد خلالها على الأوكسجين.

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