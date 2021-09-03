” نتفليكس” تستعد لطرح الجزء الخامس والأخير من La Casa de Papel

كشفت شبكة نتفليكس العالمية عن موعد الجزء الخامس والأخير من المسلسل الشهير La Casa de papel، وقالت الشبكة العالمية إنّها ستبدأ بعرض المسلسل بدءًا من يوم الثالث من سبتمبر الجاري.

وأكدّت نتفليكس أنّ الموسم الخامس سيكون الأخير للمسلسل، وسيتم عرضه في جزأين، حيث سيتكوّن كل جزء منهما من خمس حلقات.

وشوّقت منصة البث العالمية المتابعين للعمل من خلال طرحها أول ربع ساعة منه، والتي ظهر فيها البروفيسور، زعيم العصابة، وهو يخوض حوارًا شيقًا مع الراحل برلين.

وسيبدأ الجزء الخامس من حيث توقف الجزء الرابع بوفاة نيروبي، والتي جاءت أثناء فرار العصابة بعد احتجازهم في البنك ل100 ساعة.

وسيشهد الجزء إلقاء المحققة سييرا القبض على البروفيسور، الذي يعجز عن إيجاد خطة للهروب.

ومسلسل La Casa de papel من بطولة أورسولا كوريبير، وألفارو مور، ويتحدث عن قيام عصابة تمتلك زعيماً فذاً بمجموعة كبيرة من عمليات السرقة، والتحديات التي تواجههم أثناء هذه التحديات.

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