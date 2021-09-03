انخفاض ضغط الدم.. أسبابه أعراضه وطرق علاجه

أكدّت مؤسسة القلب الألمانية بأنّ ضغط الدم يكون منخفضاً في حال كان قيم قياسه لدى الرجال 60110 mmHg، و60100 mmHg لدى النساء.

وِحددت أسباب الضغط المنخفض بالعوامل الوراثية، قصور الغدة الكظرية، قصور الغدة الدرقية، أمراض القلب كقصور القلب، اضطرابات نظم القلب.

وقالت إنّ نقص الملح ونقص السوائل الذي يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو الإسهال الشديد، أو التعرّق قد يؤدي لحدوث انخفاض في الضغط.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أنّ تناول بعض الأدوية كالأدوية المدرة للبول، الأدوية النفسية، الأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم، الأدوية المعالجة لاضطرابات نظم القلب، والأدوية الموسعة للأوعية الدموية قد يؤدي لحدوث انخفاض ضغط الدم.

وأشارت إلى أنّ انخفاض ضغط الدم يظهر على شكل مجموعة من الأعراض أبرزها الصداع الشديد، ضعف التركيز، ضيق التنفس، التعب والإرهاق، التعرق الشديد، خفقان القلب، وصفير الأذن، بالإضافة للإغماء واضطرابات الرؤية.

وقالت إنّ علاج ضغط الدم يتم من خلال الإكثار من تناول الأطعمة المملحة، وشرب السوائل بكميات كبيرة، وممارسة رياضة المشي، والتحمل، بالإضافة للعلاج الدوائي.

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