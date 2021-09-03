تحديث تيليجرام الجديد – البث الحي اللامحدود، تحسينات على الملصقات، ومزايا أخرى!

تطبيق تيليجرام لا يزال تطبيق المحادثة الأكثر تطوراً فيما يتعلق بوتيرة تقديم المزايا الجديدة للمستخدم، والآن يحتفل تطبيق تيليجرام بمرور ثماني سنوات على إطلاقه بتوفير تحديث جديد Telegram 8.0 يتيح للمستخدم عمل بث حي لعدد لامحدود من المتابعين في المجموعات والقنوات وتعديل في خيارات إعادة تمرير الرسائل والتبديل بين القنوات بسهولة فضلاً عن تحسينات متعددة على الملصقات، وغير ذلك.

البث الحي اللامحدود في المجموعات والقنوات

في تحديثات سابقة لتطبيق تيليجرام، تمت إضافة خاصية مكالمات الفيديو والدردشة الصوتية الجماعية الآن تم تحسين تلك الخاصية ونقلها إلى مستوى آخر، حيث يمكنك عمل بث حي بالفيديو لعدد لا محدود من الجمهور على القنوات والمجموعات.

يمكنك إنشاء قناة خاصة بك لبث ما تريده بشكل لا محدود ولعدد لامحدود سواء كانت محاضرة أو مكالمات فيديو أو حوار مع شخص آخر أو بث من داخل لعبة أو أي شيء تريده.

التنقل بين القنوات

هناك عدد كبير من القنوات داخل التيليجرام وإذا كنت مشترك في أكثر من واحدة منها سوف تتمكن من التنقل بينها بسهولة فقط بمجرد السحب لأعلى من أسفل الشاشة لا أكثر دون الحاجة للرجوع إلى الخلف في كل مرة.

الملصقات

تطبيق تيليجرام أحد أفضل التطبيقات من ناحية دعم الملصقات حيث ستجد داخله باقة متنوعة من الملصقات متعددة الأشكال وهناك أيضاً الملصقات المتحركة. في التحديث الجديد سوف تجد أيضاً عرض للملصقات الأكثر تداولاً عبر التطبيق مع إمكانية إضافة باقة الملصقات كلها إذا أعجبك أحدها. أيضاً تم إضافة الكثير من الملصقات المتحركة الجديدة إلى مكتبة الملصقات.

كذلك سيتم عرض جملة “يختار ملصق Choosing a sticker” عندما تفعل ذلك للطرف الآخر في المحادثة مثلما يحدث عندما تقوم بكتابة رسالة أو تسجيل رسالة صوتية.

خيارات متعددة عند إعادة تمرير الرسائل

في التحديث الجديد لتطبيق تيليجرام سوف تجد خيارات جديدة تتيح لك إخفاء / إظهار المرسل الأصلي، إزالة الوصف “الـ Caption” من الصورة أو تغيير الرسائل المختارة أو تغيير المستلمين.