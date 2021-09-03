محمد حماقي يطلق خامس أغاني ألبوم يا فاتني

أطلق النجم المصري محمد حماقي، على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية “عرض مستمر” التي تعدّ خامس أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني”.

وحصدت الأغنية الجديدة، التي طرحت يوم 2 سبتمبر الجاري، أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، وتفاعل معها عشّاق حماقي، بشكلٍ كبيرٍ، وتركوا مجموعةً كبيرةً من التعليقات الإيجابية.

وتعاون النجم المصري في هذه الأغنية مع عزيز الشافعي، الذي كتب كلماتها وألحانها، في حين تولى توما الميكساج والتوزيع.

يُذكر أنّ محمد حماقي طرح خلال الأسابيع الماضية أربع أغانٍ من ألبومه الجديد “يا فاتني”، وهي “زيها مين”، و”تك”، “لو هتسيب”، و”طالع موضة”، التي كتبها تامر حسين ولحنها تامر علي.

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