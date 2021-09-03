كيفية إتمام إجراءات السفر من الإمارات للخارج ؟

نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم قامت جميع المطارات في دولة الإمارات العربية باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية للحد من انتشار هذا الفيروس، ولا يتوقف الأمر فقط على اتخاذ إذن المغادرة بل يجب على جميع المسافرين بالالتزام بكافة الإجراءات والقواعد التي وضعتها الإمارات.

ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية التزمت جميع خطوط الطيران بالتعليمات والاجراءات الوقائية وذلك لوقف تفشي الفيرس بين المسافرين بما في ذلك خطوط مصر للطيران والخطوط السعودية.

ويجب على جميع المسافرين عن طريق المطارات الموجودة فى الإمارات بالقيام بتسجيل أسمائهم أيضاً إلى الدولة المتجهين إليها، ويجب على كل منهم اتباع التعليمات والإرشادات سواء كانوا في مطارات الامارات أو المطارات المتجهين إلىها خصوصاً الخطوط السعودية.

الإجراءات الاحترازية المتخذة للسفر عبر مطار أبو ظبي

لقد قامت السلطات الحكومية في مطار أبو ظبي وكذلك السلطات الموجودة في خطوط مطارات السعودية بوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة الواجب الالتزام بها عند العبور من المطارات، و يتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين سواء إذا كانوا يحملون الجنسية الإماراتية قبل حجز طيران الإمارات، أو من الأجانب المقيمين في الإمارات، ومن أهم هذه الإجراءات التالى:

إذا كنت قادماً من أي مطار من المطارات الموجودة الإمارات يجب عليك عمل اختبار للكشف عن فيروس كورونا ويجب ان يكون الكشف ساري لمدة 48 ساعة.

من الضروري تسجيلك في منصة تواجدي وذلك قبل مغادرتك للمطار.

يجب على جميع المسافرين إجراء اختبار للفيروس في أي مركز من المراكز العلاجية الرسمية وذلك قبل مغادرة البلد بأربعة أيام.

إذا كنت متجه إلى الصين فيجب عليك إجراء اختبار ذاتي PCR في المراكز الصحية الرسمية التي تم اعتمادها من شركات أبو ظبي للخدمات الصحية.

سوف يتم إعفاء فئة والأشخاص من ذوي الإعاقة الكلية والمتوسطة لعمر 12 سنة من تقديم أوراق اختبار فيرس كورونا.

يجب عليك أن تحمل نسخة سارية من أوراق اختبار كورونا لكي لا يتم منعك من السفر.

الإجراءات الاحترازية للسفر عبر مطار دبي الدولي

بناء على بروتوكول السفر الجديد من مطار دبي الدولي قد تم إعفاء جميع المواطنين الذين يحملون الجنسية الإماراتية في حالة عودتهم للبلد من عمل اختبار PCR، وذلك بشرط إجرائهم الاختبار في نطاق دبي وذلك قبل قيامهم بإجراءات الدخول.

لا يجب عليك إجراء اختبار PCR للكشف عن سلبية فيروس كورونا إلا إذا كانت الدولة التي تتجه إليها تشترط وجوده.

الإجراءات الاحترازية للسفر عبر مطار الشارقة الدولي