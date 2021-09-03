شركة Red تطلق كاميرا جديدة بمواصفات مميزة

رفعت شركة Red النقاب عن كاميرا جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها V-Rapotar ST، والتي تعدّ أول إصدارات الشركة من سلسلة DSMC3.

وزودت Red كاميراتها بمستشعر VV بإطار كامل، وبدقة 35.4 ميغا بيكسل، ونطاق ديناميكي مع 17 نقطة توقف، مع معايير وجودة سينمائية في المسح.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدعمها جودة التصوير وسرعة الأداء، وتسجيل فيديو RAM بعمق 16 بت، وبدقة 8K، بمعدل 120 إطار لكل ثانية.

وتحتوي الكاميرا على شاشة تدعم ضبط إعدادات الكاميرا، وحفظ الإعدادات المسبقة، بالإضافة لاحتوائها على تحسين في نظام التبريد الذي يضمن مروحة 60 مم تساعد على جعل الكاميرا تعمل بشكل مميز في الظروف المناخية الصعبة، بالإضافة لاحتوائها على مخرجي 12G-SDI، وPin EXT، ومنفذ USB-C.

يُذكر أنّ Red لم تكشف عن موعد طرح الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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