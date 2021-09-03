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آبل تسيطر على خدمة بث موسيقى كلاسيكية

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن استحواذها على خدمة بث خدمة الموسيقى الكلاسيكية Primephone.

وبررت الشركة الأمريكية هذا الاستحواذ؛ برغبتها بالتوسع في خدماتها الموسيقية، وتقديم خدمات متنوعة ترضي أذواق مشتركيها.

وقالت آبل إنّها ستطلق تطبيق موسيقى كلاسيكية منفصل العام المقبل، وبأنّ الاستحواذ على Primephone سيُساعدها على إغناء تطبيقها.

وأكدّت آبل أنّ استحواذها على التطبيق سيغلق الباب أمام الأشخاص الراغبين بالاشتراك بالتطبيق، وأوضحت أنّها ستوقف خدماته في 7 سبتمبر الجاري، ليتم بعد ذلك دمجه في خدمات آبل.

وقالت آبل إنّ الأشخاص المشتركين في تطبيق Primephone سيكونون قادرين على استرداد أموالهم، والحصول على اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في خدمات آبل الموسيقية.

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قناة 218 الليبية

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