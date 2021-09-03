إنستغرام تطلق أداة بحث جديدة

كشفت إنستغرام عن أداة جديدة تسهل البحث عن الصور عبر الهواتف الذكية.

وقالت الشركة التابعة لفيس بوك إنّ الميزة الجديدة ستعرض اقتراحات للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من البحث عن حسابات المستخدمين والهاشتاجات.

وتسعى الشركة الأمريكية من هذه الميزة لتضييق الفجوة بينها وبين تطبيق تيك توك الذي يعتمد نفس الآلية عند البحث عبر المنصة.

وقدّمت إنستغرام عبر مدونتها الرسمية على الإنترنت شرحاً كافياً لكيفية استخدام الميزة الجديدة، وذلك لكي يستفيد المستخدمون منها بالطريقة المثلى، ولكي يبحثوا بسهولة عن الصور ومقاطع الفيديو التي يبحثون عنها.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية قامت خلال الفترة الماضية بإضافة ميزات جديدة لإنستغرام في إطار سعيها لتطوير المنصة وجعلها منافسة للتطبيقات الأخرى.

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