رحيل الفنان الهندي سيدهارث شكولا عن عمر يناهز 40 عاما

فقدت السينما الهندية الفنان الشاب سيدهارث شكولا الذي توفي عن عمرٍ يناهز 40 عاماً، بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وقال أطباء مستشفى كوبر الواقعة في مدينة بومباي إنّ الفنان الهندي وصل إلى المستشفى مفارقاً الحياة، وأشاروا لأنّ سبب الوفاة تناوله بعض الأدوية قبل النوم التي أدّت لإصابته بسكتة قلبية.

ومن المتوقع أن يقوم الأطباء بتشريح جثة الفنان الراحل، لتحديد الأسباب الرئيسية لوفاته.

ونعى عدد كبير من نجوم بوليوود كمانوج باجباري، وهيتن تهواني، وكابيل شارما الممثل الراحل، وقالوا إنّ وفاته كانت صدمةً بالنسبة له.

يذكر أنّ الفنان الراحل شارك خلال حياته بعدد من الأفلام، أبرزها فيلم Humpty Sharma Ki Dulhania، Big Boss13، وغيرها من الأعمال.

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