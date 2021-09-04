إيطاليا ستمنح جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن منحها الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا جرعة ثالثة تعزيزية من لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في تصريحات صحفية بأنّ وزارة الصحة ستقوم بمنح كبار السن والأشخاص المهددين بالإصابة بالمرض جرعات إضافية لحمايتهم من الفيروس السريع الانتشار.

وأكدّ الوزير الإيطالي سعي بلاده لتوسيع استخدام التصريح الصحي الأخضر المطلوب من أجل السفر الطويل، ومن أجل دخول الأماكن الترفيهية.

وأشار الوزير إلى أن إيطاليا تدرس جعل اللقاح إلزامياً لجميع المواطنين في حال حصلت اللقاحات على موافقات من الجهات الرقابية في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أنّ إيطاليا نجحت في تطعيم نسبة كبيرة من سكانها ضد فيروس كورونا، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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