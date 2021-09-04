النسخة 35 من مهرجانات جرش ستقام في هذا التاريخ

أكدت اللجنة المنظمة لمهرجانات جرش إقامة النسخة 35 من المهرجان الشهير، في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر الجاري، و9 أكتوبر المقبل.

وقالت اللجنة إنّ المهرجان سيشهد مشاركة عدد من الفنانين العرب المشهورين، أبرزهم ماجدة الرومي التي ستفتح المهرجان، بالإضافة لسلطان الطرب جورج وسوف، وشمس الأغنية العربية نجوى كرم، في حين سيختتم الفنان السوري حسين الديك المهرجان.

وأكدت اللجنة المنظمة أنّ حفلات المهرجان المشهور في الوطن العربي، ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يُذكر أنّ النسخة 35 من المهرجان ستشهد تكريم الشاعر الأردني الراحل جريس سماوي، الذي توفي في العام الجاري عن عمرٍ يناهز 65 عاماً.

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