تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق التذكيرات؟

تطبيق التذكيرات من التطبيقات المهمة التي قد يعتمد عليها البعض بصفة يومية من أجل تذكيره وتنبيهه بالأحداث والمهام. في تحديث iOS 15 قامت ابل بإضافة بعض المزايا الجديدة في تطبيق التذكيرات Reminders سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

أهم المزايا الجديدة في تطبيق التذكيرات Reminders في iOS 15

الوسوم

الوسوم أو الـ Tags هي واحدة من المزايا الجديدة المفيدة في تطبيق التذكيرات حيث تتيح لك ترتيب التذكيرات وتنظيمها وتصنيفها.



يمكن مثلاً عمل وسوم للفصل والتمميز بين التذكيرات المختلفة دون الحاجة إلى عمل قوائم جديدة.

يمكنك استخدام أكثر من وسم للتذكير وسوف تظهر الوسوم في الشاشة الرئيسية للتطبيق وعند الضغط عليها سوف تظهر التذكيرات التي يوجد بها هذا الوسم.

القوائم الذكية المخصصة

هي خاصية جديدة تتيح للمستخدم ترتيب التذكيرات داخل القوائم بالعديد من الطرق مثل الوسوم، الوقت، التاريخ، الموقع الجغرافي، الأولوية، وغير ذلك.



فهم طبيعة التذكيرات

تطبيق التذكيرات Reminders سوف يفهم بصورة أفضل طبيعة ما تقوم بإدخاله داخل التطبيق مثلاً إذا قمت بكتابة “تنظيف المنزل كل أسبوع” أو “الاتصال بالمدير يومياً في الثانية مساءً” فسوف يتم إنشاء التذكير تلقائياً وفقاً لما تريده بالتوقيت والفاصل الزمني.

إذاعة التذكيرات

إذا كنت ترتدي سماعات AirPods أو Beats يمكنك تفعيل خاصية إذاعة التذكيرات لجعل سيري قادرة على إذاعة التذكيرات لأجلك صوتياً عند وصول التنبيه أثناء ارتداء السماعات.



يمكن تفعيل تلك الخاصية بالذهاب إلى الإعدادات Settings > سيري والبحث Siri & search > إذاعة الإشعارات Announce Notifications > ثم تفعيل خيار التذكيرات Reminders.