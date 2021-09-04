أهم النصائح قبل شراء هاتف اندرويد جديد من فئة الهواتف الرائدة

علينا الاعتراف بأن عملية شراء هاتف اندرويد جديد هذه الأيام عملية معقدة وفي غاية الصعوبة، على الأقل بالنسبة لمعظمنا، وخاصة لو كنت تخطط لشراء هاتف أندرويد من فئة الهواتف الرائدة. فهناك العديد من الخيارات لشركة سامسونج وشاومي وسوني وجوجل و OnePlus وغيرهم. فأيهم ستختار وبناءً على أي أساس قد تبني اختيارك؟

للإجابة على هذا السؤال باختصار شديد قررنا أن نساعدكم ونطرح لكم مجموعة بسيطة من النصائح ولكنها في غاية الأهمية، فهي التي تشكل المعايير الأساسية التي ينبغي البحث عنها في الهواتف الرائدة. فقط التزم بها عند شراء الهاتف وتأكد أنك ستحصل على هاتف مميز يمكنك الاعتماد عليه على مدار السنوات القادمة.

1- جودة التصميم

الآن أنت اتخذت قرارك بشراء هاتف قد تتعدى قيمته 1000$ دولار أمريكي، فنصيحتنا الأولى لك هي ألا تتنازل عن امتلاك هاتف يتمتع بأحدث معايير جودة التصميم الأنيق والبناء الحديث. ينبغي أن تكون الشاشة بدون إطار من الحافة إلى الحافة مع فتحة كاميرا مثقوبة أو كاميرا منبثقة أو الأفضل أن تنتظر التصاميم الجديدة التي تحتوي على كاميرا أسفل الشاشة.

أيضاً ينبغي ألا يكون هاتفك مصنوع من البلاستيك في أي ركن من أركانه. بل من الأفضل أن يحتوي الهيكل على تصميم معدني أو خليط من المعدن والزجاج. قد لا تكون هذه الأشياء مهمة للبعض منا، ولكنها الأشياء الوحيدة التي توحي بأنك تمتلك هاتف من هواتف الفلاج شيب التي تستحق ثمنها. في النهاية لا تنسى أن تتأكد أنه تم تصنيف الهاتف بــ IP Rating عالي “IP68” للحماية من الماء.

2- شاشة OLED عالية الدقة

لحسن الحظ أن جميع الهواتف الذكية الحديثة أصبحت تحتوي بالفعل على شاشات OLED، لدرجة أنك من الممكن أن تكون سعيد الحظ بامتلاك إحدى هواتف الفئة المتوسطة التي تحتوي عليها. ولكن توخي الحذر، لا تزال هناك بعض العلامات التجارية التي تكتفي بشاشات IPS في سلاسل هواتفها الرائدة.

بالطبع شاشة OLED هي الأفضل من ناحية عمق اللون الأسود وجودة وضوح الألوان الفاتحة وحيويتها. بالإضافة إلى ذلك قد يكون من الأفضل امتلاك هاتف بشاشة بدقة عرض لا تقل عن QHD+ لأن شاشات FHD+ متواجدة في هواتف الفئة المتوسطة، وبالتأكيد أنت لن تدفع أكثر من 1000$ في هاتف يكتفي بدقة عرض 1080p، أليس كذلك؟

3- شاشة بمعدلات تحديث عالية

إذا كنت متوجه لشراء هاتف أندرويد جديد فلابد أن تتأكد من دعم شاشته لمعدلات التحديث العالية بسرعة لا تقل عن 120Hz. في الواقع حتى هواتف الفئة المتوسطة أصبحت بشاشة ذات معدلات تحديث عالية، أحياناً تكتفي بمعدل 90Hz. ولكن إذا كنت متوجه لشراء هاتف من فئة الهواتف الرائدة فلابد وأن تتأكد من دعم الشاشة لمعدل تحديث 120Hz.

الفرق بين معدل تحديث 60Hz ومعدل تحديث 120Hz سيكون ملحوظاً للغاية أثناء ممارستك للألعاب الشبكية عبر الإنترنت وأثناء التمرير بين النوافذ وصفحات مواقع الإنترنت.

4- ماسح بصمات الأصابع في الشاشة

للأسف مُعرف الوجه في هواتف الأندرويد ليس دقيقاً مثل معرف الوجه في هواتف آبل. وبالتالي من الضروري أن يحتوي أي هاتف أندرويد على ماسح لبصمة الإصبع، وبالرغم من أن هناك العديد من الهواتف الرائدة التي تكتفي بوجود المستشعر خلف الشاشة إلا أنه ليس دائماً المكان الأفضل. أنت تحتاج لماسح بصمة الإصبع أسفل الشاشة من الأمام.

5- أحدث شريحة معالجة من كوالكم

إذا كنت متواجه لشراء هاتف من عائلة iPhone 12 فهي ليست مشكلة على الإطلاق لأن جميع هواتف السلسلة تحتوي على شريحة A14 Bionic وهي قادرة على “طحن وتدمير” كل ما يقف في طريقها ولعدة سنوات قادمة. أما بالنسبة لهواتف أندرويد فمن الضروري أن يحتوي الهاتف على شريحة كوالكم Snapdragon 888 Plus.

في بعض الحالات قد يحتوي الهاتف على شريحة Snapdragon 888 بدون “Plus” وهي بالطبع شريحة متطورة وموازية في الأداء مع معالج Exynos 2100 الخاص بشركة سامسونج المتواجد في هواتف جالكسي S21. ولكن شريحة Snapdragon 888 Plus أسرع قليلاً في التردد، مما يعني أنها ستكون قادرة على تشغيل الألعاب والحصول على معدل إطارات أعلى.

6- ذاكرة رامات لا تقل عن 12 جيجابايت

جميع الهواتف الرائدة أصبحت تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت، ولكن هناك بعض الطرازات التي تكتفي بسعة 8 جيجابايت. من رأيي الشخصي إذا كنت تخطط من أجل شراء هاتف اندرويد جديد فمن الأفضل أن تذهب مع الطراز الذي يحتوي على 12 جيجابايت لأنه الأفضل من الناحية المستقبلية.

7- ذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1

تعتبر ذاكرة تخزين من النوع UFS 3.1 هي أسرع ذاكرة تخزين يتم استخدامها في الوقت الحالي في الهواتف الذكية وهي تتطلب الدعم المسبق من قِبل هاردوير الهاتف ويتم تصنيعها عن طريق شركة سامسونج. بعض الشركات قد تكتفي بذاكرة من نوع UFS 2.0 أو UFS 2.1. ولكن كما ذكرنا لكم منذ قليل، فإذا كنت متوجه لشراء هاتف من الهواتف الرائدة يجب ألا تتنازل عن أهم معايير السرعة والأداء والجودة العالية، وبالتالي يجب أن تكون ذاكرة الهاتف من نوع UFS 3.1.

8- وحدة تصوير احترافية

قبل شراء هاتف اندرويد جديد من الضروري أن تتأكد من جودة الكاميرا قبل شراء الهاتف وهذا الأمر سيكون من خلال مراجعات مواقع الطرف الثالث. لست أعلم ما هو مدى أهمية الكاميرا بالنسبة لك، ولكن بالنسبة لي من الضروري أن يحتوي هاتفي على إعداد كاميرا قاتل لا يمكن أن يضاهيه إلا عدد قليل جداً من الهواتف الرائدة.

ستحتاج إلى إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات ومناسب لأنواع مختلفة من اللقطات والمواقف. ينبغي أن تكون الكاميرا قادرة على التقاط صور عالية الجودة في ظل الإضاءات الخافتة وأوقات المساء. لابد من وجود عدسة تيليفوتو للحصول على صور احترافية بتأثير Bokeh شبيه بتأثير كاميرات DSLR. وبالنسبة لكاميرات فائقة الاتساع فهي مناسبة لتوسيع مجال رؤيتك أثناء التقاط الصور ومقاطع الفيديو. لابد من دعم التصوير بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.