“ناسا” تشارك لقطات لقزم بني عمره 13 مليار سنة ضوئية

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، لقطات لقزم بني نادر يتوقع أن عمره 13 مليار سنة ضوئية، وأطلق عليه اسم الصدفة بسبب أن اكتشافه تم عن طريق الصدفة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل “إلى أن القزم البني هو مصطلح يطلق على نجم غامض يقع في مكان ما بين كوكب غازي عملاق ونجم صغير ، ولكن دون الحجم الذي يدمج الهيدروجين مثل النجم.

وتوقّع علماء الفلك، في دراسة أجريت بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أن يكون هناك عدد أكبر من هذه النجوم غير العادية في مجرتنا أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وقال باحثو “ناسا” إن هذا “القزم الأسود” يبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض، ولا يشبه أيًّا من 2000 قزم بني موجود في مجرتنا، حتى الآن.

ووفقًا للصور التي نشرتها “ناسا”؛ فإن هذا القزم البني خافتٌ في بعض الأطوال الموجية للضوء، ومشرقٌ في البعض الآخر، ويتحرّك حول مجرة درب التبانة أسرع من أي قزم بني محلي آخر، حيث تصل سرعته إلى نصف مليون ميل في الساعة.

وبملاحظة انعكاس الضوء عليه وسرعته، غير العاديين؛ تمكّن الفريق من تحديد عمره بين 10 و13 مليار سنة، ضعف متوسط عمر الأقزام البنية الأخرى المعروفة، والتي يرجع تاريخها إلى عندما كانت مجرة درب التبانة صغيرة جدًا، ولديها تركيبة كيميائية مختلفة.

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