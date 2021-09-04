تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن استعداد الشركة لطرح هاتفٍ جديدٍ بأربع كاميرات ومواصفات مميزة ستطلق عليه Galaxy S 21 FE.

ومن المتوقّع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI 3.1.

ومن المتوقّع أن تزود الشركة الكورية الجنوبية هاتفها بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 2340×1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 32 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 أو 256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

ومن المتوقّع أن يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن العكسي، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات أكدّت أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستَطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 8 سبتمبر الجاري بسعر يصل إلى 699 دولارًا أمريكيًا.

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