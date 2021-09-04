الكشف عن برومو فيلم 30 مارس وموعد عرضه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم 30 مارس، البرومو الرسمي للفيلم، الذي سيُعرض في دور السينما المصرية والعربية بدءً من الثامن من سبتمبر الجاري.

وحمل برومو الفيلم كثيرًا من التشويق، حيث ظهرت فيه جرائم قتل عدّة غير مرتبطة ببعضها البعض، في حين كان بطل الفيلم “علي” في حالة ضياع ما بين الحقيقة والوهم، وما بين جريمة لا يعرف إنّ كان ارتكبها أم لا، وهذا ما يجعله يتورط في قضايا أخطر تجعله يصل إلى حافة القتل أو الجنون.

وفيلم 30 مارس من تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كلٍّ من أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، دنيا الشربيني، خالد الصاوي، خالد الصالح، محمد جمعة، ندى موسى، نيللي كريم وغيرهم من النجوم.

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