سامسونج تعلن عن مستشعر Isocell HP1 و Isocell GN5 بقدرات تصوير احترافية في ظل الإضاءات الخافتة والمنخفضة

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً أنها تخطط لإطلاق مستشعر Isocell HP1 الجديد ذو دقة 200 ميجابيكسل من أجل هواتف المستقبل، والذي من المتوقع أن يجلب تقنية تجميع البيكسل والعديد من التحسينات الأخرى في قدرات التصوير الاحترافية في ظل الإضاءات المنخفضة والخافتة.

من خلال تصريحات شركة سامسونج فإن مستشعر Isocell HP1 سيكون قادراً على العمل بطريقة مذهلة في ظل الإضاءات الخافتة وهذا بفضل تقنية ChameleonCell pixel binning التي تسمح للمستشعر بالقدرة على تجميع 4 أو ما يصل حتى 16 بيكسل في بيكسل واحد أكبر حجماً،

وبهذا الشكل من الممكن أن تتمكن هذه التقنية الجديدة لتحويل Isocell HP1 إلى مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل مع 1.28 ميكرون بيكسل أو مستشعر بدقة 12.5 ميجابيكسل مع 2.56 ميكرون بيكسل. وتقول الشركة في حديثها أنه بهذا الشكل سيكون المستشعر قادر على تعزيز امتصاص والتقاط الضوء لتحسين قدرات التصوير في ظل الإضاءات المنخفضة.

بطبيعة الحال سيناريو pixel binning شائع الاستخدام في أجهزة الاستشعار التي تحاول التقاط مستويات أعلى من الضوء والحساسية في ظل الإضاءات الخافتة، ولكن للأسف الشديد بالرغم من تطورها إلا أن لديها جانب مظلم وحيد، وهو أنه كلما زادت أعداد وحدات البيكسل القادرة على تجميعها، كلما كان لهذا أثر سلبي على دقة الألوان.

على كل حال، من الممكن أن يتم الاعتماد على برنامج التصوير في هذه الحالة من أجل ضبط دقة الألوان وتلاشي تلك المشكلة، خاصة وأن دقة الألوان ليست العنصر الأساسي الذي يبحث عنه المصورون أثناء التصوير في ظل الإضاءات المنخفضة.

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أيضاً مستشعرات بدقة 200 ميجابيكسل يعني توفير القدرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية بالاعتماد على تقنية تجميع وحدات البيكسل الأربعة في بيكسل واحد.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة سامسونج باستعراض مستشعر جديد من فئة GN والذي لا يضع تركيزه على المزيد من الميجابيكسل، ولكن مستشعر Isocell GN5 سوف يوفر تعزيز عالي في قدرات التصوير التلقائي المحسن من خلال استخدام المزيد من الثنائيات الضوئية. وتؤكد شركة سامسونج أن هذه التقنية توفر سرعات ضبط تلقائي فورية وأسرع من أي مستشعر أخر في السوق.