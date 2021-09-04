كاميرا هواتف سامسونج الفئة الاقتصادية ستحصل في المستقبل على ميزة OIS للتثبيت البصري

بالطبع وكما تعلمون فإن شركة سامسونج تضع كامل تركيزها على هواتف الفئة الاقتصادية لأنها على يقين تام بأن هذه الفئة هي صاحبة النصيب الأكبر من الأرباح، خاصة وبعد أن فشلت هواتف جالكسي S21 في تحقيق عائد الأرباح الموضوع خلال النصف الأول من عام 2021.

اليوم، بناءً على تقرير جديد تم رصده على صحيفة The Elec الإلكترونية الكورية، فإن شركة سامسونج تخطط لتعزيز قدرات الكاميرا في هواتف الفئة المتوسطة مثل سلسلة جالكسي A. حسب التقرير فإن كل من هواتف جالكسي A22 5G وجالكسي A32 وجالكسي A42 سوف تحصل على مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل و 64 ميجابيكسل.

وبهذا الشكل ستكون مواصفات الكاميرا في تلك الهواتف شبيهة تماماً بمواصفات الكاميرا في هاتف جالكسي A52 وجالكسي A72 اللذان يقع ترتيبهما تحت فئة الهواتف الرائدة مباشرة. وفي نفس الوقت ستكون هذه الهواتف الجديدة قادرة على منافسة هواتف الشركات الأخرى مثل OnePlus Nord 2.

جدير بالذكر أن تقنية OIS الخاصة بالتثبيت البصري هي واحدة من أبرز وأهم المزايا التي تتمتع بها مستشعرات الكاميرا في الهواتف الرائدة والتي توفر حماية مادية للمستشعر من الصدمات والتذبذبات عند التقاط الصور.

ولكنها من أهم التقنيات المسؤولة عن تعزيز وتحسين عملية التقاط الصور في ظل الإضاءات المنخفضة. فمن المعروف أن الحركات الصغيرة والاهتزازات أثناء التقاط الصور من الممكن أن يؤدي إلى مستويات خاطئة من التعريضات الضوئية وبالتالي تحصل في النهاية على صور موحلة وباهتة. ولذلك ومع حصول جميع هواتف A المتوسطة على قدرات OIS فمن الطبيعي أن نتوقع قدرة تلك الهواتف في الحصول على لقطات عالية الجودة.

ولكن دعونا هنا ألا ننسى أن تواجد ميزة مثل التثبيت البصري OIS في فئة الهواتف الاقتصادية سيكون لديها تأثير سلبي على سعر بيع الهواتف وخاصة بالنسبة لمستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة. ولكن بدون شك سوف توفر هذه الميزة قدرات تصوير احترافية يتمناها أي مستخدم في هاتفه خاصة وأن كان هاتف رخيص الثمن.

بالحديث عن موعد طرح هذه الميزة في سلسلة هواتف A القادمة، فمن المتوقع أننا نرى دائماً شركة سامسونج وهي تقوم بإطلاق هواتف A الجديدة بين هواتف الفئة الرائدة. وعلى الرغم من أننا ليس لدينا موعد مؤكد على رؤية هواتف الشركة في هذه الفئة خلال وقت قريب، إلا أن هناك بعض الأنباء التي تتوقع رؤية هواتف فئة A مع ميزة OIS خلال الأربع شهور القادمين.