كيف تتخلص من حساسية الجلد عند ارتداء ساعة ابل؟

للوهلة الأولى قد يبدو العنوان غريباً ومريباً بعض الشيء إلا أن هناك قلة قليلة من أصحاب ساعة ابل قد يعانون من حساسية الجلد عند ارتداء الساعة. في هذا المقال سوف نحاول إيضاح كيفية تلافي ذلك ومنع حدوثه.

وفقاً لبعض التقارير الصحفية التي تناولت أكثر من حالة مماثلة، فإن عدداً من مستخدمي ساعة ابل أظهروا ردة فعل تحسسية أو التهابات في الجلد أثناء ارتداء الساعة.

تتمثل الأعراض في شكل حرقان أو فقاقيع جلدية أو احمرار أو حكة، بعض تلك الأعراض أو كلها في شكل بقعة حمراء تشبه الحرق من الدرجة الأولى.

على موقعها الرسمي، ذكرت ابل المواد المستخدمة في صناعة جسم الساعة والسوار. على الرغم من أن تلك المواد لا تتسبب في العادة في أي ضرر، إلا أن ابل ذكرت قد تؤدي إلى حساسية في الجلد لدى بعض الأشخاص و أرجعت ابل ذلك إلى تجمع الصابون أو العرق تحت الساعة وعوامل بيئية أخرى.

بعض أخصائيي الأمراض الجلدية أفادوا أن ساعة ابل – وغيرها من الساعات الأخرى – قد تحتوي على معدن النيكل الذي قد يؤدي إلى حدوث حساسية.

كيف نتفادى حدوث حساسية و التهابات في الجلد مع ساعة ابل؟