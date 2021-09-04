الأطفال الأميركان يدخلون المشافي والسبب سلالة دلتا

أظهرت دراستان جديدتان قامت بهما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا، أنّ سلالة دلتا ساهمت في زيادة دخول الأطفال للمستشفيات.

وأكدت الدراستان أنّ الأطفال الذين تعرّضوا للإصابة بسلالة دلتا دخلوا المستشفى دون أن تظهر عليهم أعراض خطيرة تستوجب دخولهم العناية المُركّزة، كما كان الأمر عليه في الطفرات السابقة.

ودعا الباحثون الأهالي لحماية أطفالهم من المتحور دلتا، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يُذكر أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت خطة بقيمة 65 مليون دولار أمريكي؛ لمواجهة فيروس كورونا، والأوبئة التي قد تظهر في المستقبل.

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