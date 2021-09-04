الفنانة بلقيس تكشف عن مرض أصيبت به بسبب كورونا

فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس متابعي برنامج “معكم منى الشاذلي” بإعلانها عن إصابتها بمتلازمة الكوخ، بسبب الحجر الذي مرّ به العالم في الماضي بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت بلقيس إنّها ظلّت في الحجر لحوالي 8 أشهر، وأنّها لم ترغب بمغادرة بيتها بعد فكّ الحظر، ولم تعُد ترغب بالاندماج مع الناس.

وأوضحت أنّ الفترة التي مرّت بها بسبب هذه المتلازمة كانت صعبة للغاية، حيث لم تكن ترغب بلقاء عائلتها، وكانت تشعر بالقلق والاكتئاب بشكلٍ مستمر.

وأشارت بلقيس إلى أنّ هذه الأعراض دفعتها لمراجعة الأطباء، الذين أكدوا إصابتها بمتلازمة الكوخ والتي تصيب الأشخاص الذين يعيشون في عزلة لفترة طويلة.

يُذكر أنّ بلقيس حددت أعراض هذه المتلازمة بالقلق الشديد، العصبية، الرغبة في تناول الطعام، صعوبة النوم والاستيقاظ، انعدام البصر، الخمول، وعدم الرغبة بالقيام بأي شيء، الحزن، والاكتئاب.

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