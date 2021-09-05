عابد فهد يستشير جمهوره حول صورته الكرتونية

قام الفنان السوري عابد فهد بنشر صورة كرتونية له على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وعلّق عليها بالقول ما التعليق المناسب على الصورة؟، فتباينت ردود فعل المتابعين الذين قاموا بترك العديد من التعليقات والتي كان أغلبها لاسم الجوكر.

وأثار نشر الفنان السوري لهذه الصورة الفضول في قلب عشاقه الذين توقعوا أن تكون مُقدّمة عمل درامي سيقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة. وكان النجم السوري قد أكد في تصريحات سابقة استعداده لتصوير عمل فني سيُعرض في رمضان القادم من إنتاج شركة الصباح.

ويقوم النجم السوري حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل شتي يا بيروت، وذلك بعدما انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل سنوات الحب والحرب.

يُذكر أنّ عابد فهد ظهر في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل 360 غرام، الذي حقق نسب مشاهدة جيدة.

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