لوحة بانكسي المُمزقة تُعرض للبيع بسعر 8 ملايين دولار

بعد 3 سنوات من تمزقها لحظة بيعها في مزاد علني، تعود لوحة بانكسي الممزقة لدور المزادات، حيث ستُعرض للبيع في مزاد علني مقابل 8 ملايين دولار أمريكي.

وقالت دار سوذبيز للمزادات إنّ اللوحة التي تمزقت أثناء تنزيلها بعد بيعها بـ1.4 مليون، ستُباع مجدداً بسعر أعلى بـ6 أضعاف من السعر الذي بيعت فيه لأول مرة.

وأكدت الدار أنّ اللوحة تمزقت بعدما خرجت عن إطارها لتمر بآلة تمزيق الورق التي كانت مُخبّأة في الحائط، بالتزامن مع إعلان بيعها، وقالت إنّها المرة الأولى التي يُمزِق فيها عمل فني نفسه بعد بيعه.

وكان بانكسي قد نشر فيديو صادم للحظة تمزق اللوحة، وعلّق عليه بالقول ها هي تضيع، تضيع، ضاعت.

يُذكر أنّ المشتري وافق على أخذ اللوحة بعد تمزقها وغيّر اسمها لاسم الحب في سلة المهملات، وبهذا الاسم ستُعرض للبيع في المزاد الذي سيُقام يوم 14 أكتوبر المقبل تحت إشراف دار شوذبيز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية