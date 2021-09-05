البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية تعليق تصديرلحوم الأبقار إلى الصين، بعد اكتشاف حالتين لإصابة “شاذة” بمرض جنون البقر في ولايتين برازيليتين حيث يتم التصنيع المحلي، وهما ولايتي ماتو جروسو وميناس جرياس.

وسيستمر التعليق إلى أن تقوم السلطات الصحية الصينية بتقييم الوضع ومن ثم السماح باستئناف الاستيراد من البرازيل، البلد الذي يعتبر أكبر مصدّر للحوم في العالم.

ومن المتوقع أن ينعكس قرار التعليق سلباًعلى المزارعين البرازيليين، خصوصاً وأن الصين تعد المشتري رقم واحد من البرازيل بمعدل يزيد على نصف الصادرات البرازيلية من اللحوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية