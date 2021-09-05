نظام تشغيل Harmony OS 2.0 يدعم أكثر من 90 مليون جهاز

أكدت شركة هواوي الصينية ارتفاع عدد الأجهزة التي تَستخدم نظام التشغيل Harmony OS 2.0، إلى أكثر من 90 مليون جهاز، وأشارت لانضمام 9 مستخدمين لقاعدة التشغيل في الثانية الواحدة.

وقالت هواوي إنّ خطتها تشمل إيصال نظام التشغيل Harmony OS 2.0 لأكثر من 300 مليون جهاز، مع نهاية العام الجاري.

وأوضحت التقارير التي أصدرتها الشركة سعيها لدعم 100 مليون جهاز، يرتكز على الاتصال بنظام التشغيل Harmony OS 2.0.

يُذكر أنّ التوقعات أشارت لقدرة هواوي على تحقيق هذا الرقم، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لعدد المستخدمين، حيث وصل في نهاية يونيو الماضي إلى 10 ملايين، قبل أن يرتفع في نهاية يوليو إلى 70 مليون، و90 مليون في نهاية أغسطس الماضي.

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