تركيا تفرض غرامة ضخمة على واتس آب

تعرّض تطبيق واتس آب لغرامة ضخمة فرضها مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا، وبلغت قيمتها 200 ألف يورو.

وبرر المجلس قراره هذا بعدم حماية التطبيق للمستخدمين بشكل كافي، وبإدخاله شروطاً تسمح باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين قبل موافقتهم الصريحة عليها.

وأوضح المجلس أنّ قوانين واتس آب الجديدة تُخالف خدمات التطبيق للشرط المسبق للموافقة الصريحة، بالإضافة لمخالفتها قانون حماية البيانات الشخصية في تركيا.

ولا تُعد تركيا الدولة الوحيدة التي فرضت غرامات، إذ سبقتها إيرلندا والتي فرضت غرامة وصلت قيمتها لـ225 مليون يورو على التطبيق، بسبب انتهاكه خصوصية المستخدمين.

يُذكر أنّ تطبيق واتس آب تعرّض خلال الفترة الماضية لانتقادات كبيرة؛ نتيجة القوانين الجديدة التي فرضها على المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية