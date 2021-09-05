آخر أخبار سيارة ابل – استقطاب مهندسي مرسيدس وموعد الإطلاق المحتمل!

لا يخفى على أحد أن ابل الآن تقوم بتطوير سيارة كهربائية خاصة بها قد ترى النور خلال السنوات القليلة القادمة، وفي كل فترة تظهر أخبار جديدة حول السيارة، في هذا المقال نستعرض معاً أبرز المستجدات حول الموضوع.

مهندسو مرسيدس إلى ابل

بحسب تقارير صحفية قامت بتتبع عدد من حسابات مهندسي السيارات على موقع التوظيف العالمي لينكد إن، فقد قامت ابل بتعيين مهندسين من شركة مرسيدس الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات.



المهندسون الجدد الذين انتقلوا مؤخراً لأبل عملوا في مجال إنتاج السيارات لسنوات في شركة مرسيدس ومن قبلها شركات أخرى مثل بورش.

من المفترض أن يتولى المهندسون الجدد العمل على تصميم سيارة ابل الكهربائية في المستقبل، وتلك المرحلة الصعبة والمبدئية: التوصل إلى نموذج أولى للسيارة مناسب للقيادة على الطريق.

تأتي بعد ذلك عملية الإنتاج، وعندها سوف تتعاقد ابل مع شركات متخصصة في السيارات لديها مصانع وخطوط إنتاج خاصة بها من أجل صناعة السيارة. (كل ما نعرفه حتى الآن حول سيارة ابل الكهربائية)

موعد الإطلاق .. عام 2024

موقع Digitimes الإخباري أفاد بأن سيارة ابل سوف تدخل مرحلة الإنتاج الكبرى Mass production خلال عام 2024 أي في عضون 3 سنوات من الآن.

يقول المحللون أن تلك التوقعات تبدو متفائلة للغاية وأن السيارة قد يتأخر إطلاقها إلى ما بعد ذلك بين عامي 2025 و 2027.

يقال أن ابل قد توصلت إلى تطوير بطاريات من نوع جديد من أجل سيارتها الكهربائية تعتمد على تركيبية كيميائية جديدة بديلة عن بطاريات الليثيوم التقليدية لتكون أسرع في الشحن وأطول عمراً، وبذلك قد تكون قد حلت مشكلة كبرى متعلقة بالسيارات الكهربائية.

يجري التفاوض حالياً بين ابل وكبرى الشركات المصنعة للسيارات مثل تويوتا و هيونداي والشركة التابعة لها كيا موتورز بالإضافة إلى موردين آخرين في آسيا تمهيداً لمرحلة الإنتاج.