تم التأكيد على الأمر – سيتم إطلاق هاتف جالكسي S21 FE بمعالج Exynos 2100 في بعض المناطق!

قد لا تعجبك المعلومات التي لدينا اليوم ولكن في الحقيقة تم التأكيد على احتواء هاتف جالكسي S21 FE على معالج Exynos من خلال منصة قياس الأداء GeekBench وتم التأكيد على كونها شريحة Exynos 2100.

حيث ظهرت نتائج قياس الأداء لهاتف جالكسي S21 FE على منصة GeekBench برقم طراز SM-G990E وذكرت القائمة مواصفات المعالج بالتفصيل والتي اتضح من خلالها أن شريحة المعالجة تحتوي على نواة واحدة بسرعة 2.91GHz وثلاثة نوى أخرين بسرعة 2.81GHz وأربعة نوى أخرين بسرعة 2.21GHz.

الأمر مثير للريبة، فإذا كنت تتابع معنا جديد الأخبار حول هاتف جالكسي S21 FE فجميعها كانت تشير إلى احتواء الهاتف على شريحة معالجة من كوالكم طراز Snapdragon 888، ولكن بعدما تم رؤية الهاتف على منصة GeekBench بمعالج Exynos فهذا يعني أنه سيتم إطلاق الهاتف في بعض المناطق بمعالج Exynos 2100.

بالطبع وكما تعلمون فإن هناك اختلاف ملحوظ في سياق الحديث عن مستوى الأداء بين شريحة كوالكم Snapdragon 888 وشريحة Exynos 2100. هذا الأمر لم يظهر من خلال نتائج منصة GeekBench ولكننا جميعاً نعلم أن هناك اختلاف ملحوظ بين شريحتي المعالجة، مما يعني أنه سيكون مصدر إزعاج لمن يرغب في امتلاك هذا الهاتف بمجرد إطلاقه.

في نفس الوقت ليس لدينا معلومات حول الأسواق التي ستنعم بشريحة كوالكم Snapdragon 888، ولكن نعتقد أنه وكما جرت العادة، سيكون إصدار Snapdragon 888 في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما جميع الأسواق الأخرى بما فيها أوروبا وشرق أسيا وغيرهم سيكون الهاتف بمعالج Exynos 2100. ولكن سيتعين علينا الانتظار فترة زمنية أطول حتى يكون لدينا تأكيد حول هذا الأمر.

بالإضافة إلى ذلك فقد اتضح لنا من خلال تقرير GeekBench أن الهاتف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت. جدير بالذكر أن العديد من التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع الماضية كانت تشير إلى احتمالية احتواء الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت فقط.

بالتأكيد سيعمل الهاتف بإصدار أندرويد 11 بمجرد تشغيله لأول مرة ولكننا لسنا متأكدين من إصدار واجهة المستخدم حتى الآن. أيضاً ليس لدينا معلومات مؤكدة حول موعد الإطلاق الرسمي أو السعر، سيتعين علينا الانتظار لفترة زمنية أطول.