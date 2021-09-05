تسريبات – إليكم شكل وتصميم سلسلة هواتف Xiaomi 11T القادمة في 15 سبتمبر

على مدار الأسابيع الماضية رأينا العديد من التسريبات التي تتعلق بمواصفات سلسلة هواتف Xiaomi 11T ولكن اليوم لدينا صورة حقيقية لهذه السلسلة والتي أعطتنا فكرة شاملة عن شكل الهواتف من الأمام والخلف.

حيث بادر موقع 91Mobile بنشر صورة حقيقية لسلسلة Xiaomi 11T والتي كانت عن طريق المسرب الشهير لأخبار شركة شاومي Ishan Agarwal وذكر المصدر أنه حصل على هذه الصورة من خلال قائمة البيع بالتجزئة للأجهزة الحماسية. وتشير التسريبات إلى أنه على الرغم من تشابه كل من Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro في الشكل والتصميم الموحد، إلا أنهم سوف يختلفان في عدة نواحي من حيث المواصفات.

من خلال التسريب يبدو أننا أمام هاتف يتمتع بمصفوفة كاميرا خلفية ثلاثية، وكاميرتان منهما أكبر من الثالثة، ويوجد فلاش بيضاوي الشكل بجانب المستشعر المتواجد في المنتصف. لحسن الحظ أن العلامة التجارية ونوع الكاميرا واضح بسهولة من خلال النظر عن كثب إلى الصورة. تشير الصورة هنا إلى مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل.

وعلى الرغم من أن المصدر يتنبأ باحتمالية احتواء سلسلة هواتف Xiaomi 11T على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل، إلا أن العديد من التسريبات السابقة كانت تشير إلى احتواء هاتف Xiaomi 11T على مستشعر رئيسي OmniVision بدقة 64 ميجابيكسل فحسب. ويشير التسريب أيضاً إلى وجود مستشعر بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ثلاثية الأبعاد للتقريب البصري.

أيضاً من خلال النظر إلى شاشة الهاتف الأمامية، فيبدو بكل وضوح وجود كاميرا أمامية في منتصف الشاشة، وهناك مكبر صوتي بطول الإطار المتواجد فوق فتحة الكاميرا الأمامية، بينما زر تشغيل الهاتف وأزرار الصوت على الجانب الأيمن. أيضاً يبدو أن هناك العديد من خيارات الألوان وهو شيء رائع، والتي اشتملت على الأبيض والرمادي والسماوي.

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دعونا نذكركم بأنه من خلال التسريبات السابقة فلقد علمنا أن هاتف Xiaomi 11T يحتوي على شريحة معالجة من ميدياتك، بينما سيحتوي هاتف Xiaomi 11T Pro على شريحة معالجة من كوالكم والتي يشار إلى كونها Snapdragon 888. أيضاً كلا الهاتفين سوف يأتيان ببطارية ضخمة سعتها 5000 ميللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقوة 120 واط وكلا الهاتفين بلوحة عرض OLED ذات معدل تحديث 120Hz.