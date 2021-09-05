ديانا حداد تطلق أغنية باللهجة الخليجية

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة باللهجة الخليجية حملت اسم عشق ضميان على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب.

وتعاونت النجمة اللبنانية في الأغنية الجديدة مع سفير الألحان فايز السعيد الذي لحنها، ونهى نبيل التي كتبت كلماتها، في

حين تولى نور هاشم توزيعها.

وتميزت الأغنية الجديدة بطريقة تصوير الفيديو كليب الخاص بها، حيث حرصت ديانا حداد على جمع عدّة وجوه نسائية معروفة

ظهرت معها في الفيديو كليب كغدير السبتي، نهى نبيل، وموديل روز، وغيرهن.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 385 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة على طرحها، وسط تفاعلٍ كبير من عشاق ديانا حداد الذين أبدوا سعادتهم بإتقانها اللهجة الخليجية.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية وعدت عشاقها بطرح مزيد من الأغاني بلهجات جديدة خلال الفترة القادمة

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