حيتان تساعد طفل على جمع الأموال

ساعدت صور الحيتان طفلاً بريطانياً يدعى بنيامين أحمد على جمع حوالي 300 ألف دولار أمريكي، إذ قام الطفل البالغ من العمر 12 عاماً ببيع أعمال فنية رقمية مرتبطة بالحيتان عبر الإنترنت.

وأطلق الفنان البريطاني الصغير على لوحاته التي رسمها خلال العطلة سلسلة Weird Whales كسلسلة رموز غير قابلة للاستبدال NFTs، والتي تحول العمل الفني إلى رمز مميز لإنشاء شهادة ملكية رقمية قابلة للبيع والشراء.

وقال الطفل البريطاني إنّه يحتفظ بالأموال التي جمعها بمحفظة رقمية تابعة للعملة الرقمية إيثيروم التي باعها فيها، لأنّه لا يمتلك حساباً مصرفياً.

يذكر أنّ التوقعات تؤكد بأنّ بنيامين أحمد سيكون أول طفل يستطيع جمع مليون دولار أمريكي من العملة المشفرة.

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