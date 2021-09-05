تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات رائعة ومميزة لفترة زمنية محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. في مثل هذا اليوم ستجدون دائماً لدينا العديد من التطبيقات الرائعة التي يمكنك تثبيتها على هواتفكم الأندرويد. في الحقيقة نحن لا نهتم بالتطبيقات المجانية، ولكننا نضع كامل تركيزنا على التطبيقات المدفوعة التي يمكنكم شراؤها بمبالغ رمزية أو حتى الحصول عليها مجاناً لفترة محدودة.

فغالباً ما تقدم لنا التطبيقات المدفوعة مزايا هامة ورئيسية يمكننا الاستفادة منها أثناء استخدامنا الروتيني واليومي للهاتف. لذا ليس لدينا سوى نصيحة واحدة يمكن أن نقدمها لكم بخصوص هذا الأمر، وهي سارعوا باغتنام الفرصة وتحميل هذه التطبيقات على هواتفكم وتجربتها قبل انتهاء العرض. واليوم ليس اثتناءً، في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد جمعنا لكم تطبيقات والعاب جديدة، وبكل تأكيد ستجدونها خيارات رائعة تستحق التجربة، فهيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

1- 4K Camera

هناك العديد من تطبيقات الكاميرا الرائعة على متجر جوجل بلاي، ولكنها ليست بنفس مستوى الاحترافية التي يتمتع بها تطبيق 4K Camera، ولذلك هو من فئة تطبيقات الكاميرا المدفوعة التي يمكنك الاستفادة في الحال من العرض وتحميلها بشكل مجاني لفترة محدودة.

التطبيق عالي الجودة ويتيح لك القدرة في الاعتماد على الوضع التلقائي الذكي أو حتى الانتقال إلى الوضع اليدوي وضبط التعرض يدوياً ومستوى التركيز وتوازن اللون الأبيض ومعدل بت الفيديو ومعدل الإطارات لكي تحصل في النهاية على مقاطع فيديو أو صور احترافية وعالية الجودة. التطبيق يحتوي على أطنان من المزايا الرائعة التي لا يمكننا وصفها في الفقرة البسيطة المخصصة للحديث عنه، لذا نوصيكم بسرعة تحميلة وتجربته في الحال.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- VLSM Calculator

هذا التطبيق مخصص لمهندسي تكنولوجيا المعلومات وهو في الحقيقة تطبيق مدفوع فقط ولكنه مجاني لفترة محدودة. ولكن في نفس الوقت هو يعتبر أداة رائعة للتحقق من صحة إعدادات شبكة الإنترنت الخاصة بك، وفي نفس الوقت هو عبارة عن أداة رائعة للطلاب ولمسؤولي الشبكة الذين يعملون من أجل الحصول على شهادات علمية مثل CCNA و CCDA و CCNP و CCIE وما إلى ذلك. على كل حال هو ليس للجميع ولكنه تطبيق مميز لطلاب هندسة تكنولوجيا المعلومات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Artista Impresso

من أفضل تطبيقات الأسبوع للاندرويد وجدنا تطبيق Artista Impresso وهو بمثابة تطبيق مونتاج للمبتدئين قادر على تحويل صورتك إلى تحفة فنية بنقرة زر واحدة. يحتوي التطبيق على 8 لوحات فنية للطلاء يمكنك الاختيار من بينها ويمكنك الاعتماد على شكل النسج الكتاني أو القماشي من أجل تعزيز صورتك بمظهر واقعي وطبيعي. هناك العديد من الأنماط التي يمكنك الاختيار من بينها.

ستحتاج لفترة زمنية قصيرة حتى تعتاد على استخدام الفرشاة وتكون قادراً على تحويل صورك إلى صور واقعية وعالية الجودة. تطبيق عن جد رائع ومميز وننصحكم بتجربته في الحال.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- تطبيق Text Reader PRO

تطبيق احترافي بمعنى الكلمة قادر على تحويل النصوص إلى الكلمات ولكن بطريقة احترافية. فبمجرد التنزيل يمكنك اختيار أولاً الصوت الذي يناسبك من نافذة اللكنة، وبعد ذلك قم بتحديد اللغة من القائمة الرئيسية وبعد ذلك اكتب النص الذي تريد تحويله إلى كلام.

هناك العديد من خيارات اللغة وإمكانية الاحتفاظ بالصوتيات على هيئة تنسيقات MP3 للاحتفاظ بها ولا توجد إعلانات في التطبيق لمضايقتك ولن تحتاج إلى إنترنت في أي حال من الأحوال.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- تطبيق Word Resume Builder Pro

جميع الوظائف في الوقت الحالي تطلب منك للضرورة ملف السيرة الذاتية. وتطبيق Word Resume Builder Pro هو تطبيق مميز يساعدك على إنشاء سيرة ذاتية احترافية خاصة بك من خلال توفير العديد من قوالب السيرة الذاتية الاحترافية المستندة على مايكروسوفت وورد. بسهولة شديدة ستتمكن من إنشاء سيرة ذاتية وقوالب مهنية جميلة.

الأفضل من ذلك أنه يمكنك الثقة بالتطبيق لأنه يقوم بحفظ البيانات وقوالب السيرة الذاتية محلياً على الهاتف وليس على خوادم الشركة. في نفس الوقت ستكون لديك القدرة على تحرير والتعديل على أي قالب قمت بإنشائه وقتما تريد ذلك. بالتأكيد هو تطبيق مدفوع، ولذلك لديك فرصة رائعة لإنشاء سيرة ذاتية احترافية خاصة بك في غضون لحظات لفترة زمنية محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجّاني

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7- App Brightness Manager

هذا التطبيق الرائع يمنحك القدرة على ضبط مستوى السطوع في كل تطبيق كل حدة بشكل فردي. فبمجرد الدخول إلى التطبيق الذي تستخدمه سيتم تغيير معدل السطوع بشكل تلقائي إلى مستوى السطوع الذي قمت بضبطه مُسبقاً، وبمجرد خروجك من التطبيق ستعود معدلات السطوع بشكل تلقائي إلى المستويات العادية.

باختصار شديد هذا التطبيق سيساعدك على تشغيل جميع تطبيقاتك والاستمتاع بمعدلات السطوع المناسبة لكل تطبيق بشكل رائع.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Sword Warriors Premium

لعبة Sword Warriors هي في الأساس لعبة RPG مدفوعة على متجر جوجل بلاي متاحة مجاناً لفترة زمنية محدودة. لحسن الحظ أنه يمكنك الاستمتاع بها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

فكرة اللعبة أنك تحاول القتال من أجل إبقاء امبراطوريتك نظيفة وخالية من الوحوش والأشرار. ستعشق نظام القتال بها وطريقة تطوير شخصيتك وترقية معداتك وأسلحتك لتكون قادراً على هزيمة الوحوش والزعماء الأشد قوة وخطراً مملكتك. الرسوم الجرافيكية مذهلة ومسلية وحديثة جداً.

ولكن إذا كنت تفضل القتال واللعب أونلاين، فيمكنك القتال في وضع لاعب ضد لاعب عبر الإنترنت. لعبة جميلة وممتعة وننصحكم بتجربتها.

السعر : مجاني لفترة محدودة