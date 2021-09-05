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فيديو السلاحف الراكضة يثير جدلاً على الإنترنت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من السلاحف الكبيرة وهي تركض في إحدى الباحات، حيث كانت السلاحف الـ6 تركض بطريقة غريبة وغير مألوفة، الأمر الذي أثار حيرة الأشخاص الذين شاهدوا المقطع الغريب.

انتشار المقطع السريع في مواقع الإنترنت، وتجاوزه حاجز الـ10 ملايين مشاهدة دفع مصوره فيرنون جيمس مانلاباز لتوضيح الأمر، فقد أكدّ ناشر المقطع بأنّه غير حقيقي، وعبارة عن عمل فني ثلاثي الأبعاد أنشأه ونشره على صفحته الرسمية في إنستغرام.

يذكر أنّ فيرنون جيمس مانلاباز الذي يعيش في لوس أنجلوس يشتهر برسومه المتحركة والخيالية، والتي يحولها لمقاطع فيديو ينشرها عبر الإنترنت.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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