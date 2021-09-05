جنات تغني خليجي

كشفت الفنانة جنات عن استعدادها لطرح مجموعة من الأغاني باللهجة الخليجية خلال الفترة القادمة.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أنّها تقوم حالياً بالاستماع لمجموعة من الأشعار والألحان الخليجية لعدد من كبار الشعراء

والملحنين في منطقة الخليج العربي لتختار الأفضل منها.

وقالت جنات إنّها تحب الأغاني الخليجية بشكلٍ كبير، وتسعى بين الحين والآخر لتقديم مجموعة منها لإرضاء أذواق

عشاقها.

وكانت النجمة المغربية قد أحيت مؤخراً حفلاً فنياً على خشبة مسرح محكي القلعة، أقيم وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، وقدمت خلاله باقة من أغانيها الرائعة.

يذكر أنّ تتر مسلسل بخط الإيد كان آخر أعمال النجمة المغربية، ومسلسل بخط الإيد من بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ويسرا اللوزي، وغيرهم من النجوم

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