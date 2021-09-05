تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مميزة عملية سوف تعتمد عليها يومياً!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق آيات بينات

تطبيق للقرءان الكريم يوفر القراءة المريحة والمتفاعلة مع نص المصحف بالرسم العثماني، ويسهّل عليه الوصول للسورة أو الجزء مباشرة، ويمكّن القارئَ من التنقّل السريع بين صفحات المصحف، ويخدمه في البحث الدقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه.

يتيح أيضاً التطبيق الرجوع المباشر للمكتبة القرآنية التي تحوي عددًا من كتب التفسير ومعاني المفردات الغريبة وتراجم المعاني، وييسّر له الاستماع للتلاوة التي يختارها من قائمة القراء، كل هذا مع إمكانية تدوين الملحوظات ومشاركة الآيات.



السعر : تحميل مجاني

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ويدجت القرآن الكريم

هو تطبيق مميز يتيح لك وضع ويدجت للقرءان الكريم من آيات الله على الشاشة الرئيسية مع ترجمتها للغة الإنجليزية، وتتغير تلقائياً كل 12 ساعة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق التذكيرات Pearl

هو تطبيق يساعدك على تذكر أشياء تتحددها أنت بشكل مسبق مع وضع الصور التي تريدها وتحديد التوقيت المناسب للتنبيه وإضافة ويدجت للشاشة الرئيسية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Time Tracking اعرف كيف تقضي وقتك

هو تطبيق مميز يتيح لك تتبع وقتك خلال اليوم ومعرفة كيف تقضي وقتك والمدة الزمنية المحددة لكل شيء تفعله، كما يعرض لك المهام وأوقاتها المختلفة سواء في التطبيق أو في ويدجت مخصص.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Xodo قاريء PDF مختلف!

هو تطبيق مميز قد يتفوق على تطبيقات قراءة ملفات PDF الأخرى في عديد من الجوانب لعل أهمها قدرته على التظليل حتى وإن كانت ملفات PDF مسحوبة عبر المسح الضوئي، وتعديل ملفات PDF كإعادة ترتيب الصفحات واتجاهها، وتعديل وضعية القراءة، وفتح الملفات المكتبية كملفات PDF وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق Genius Scan المسح الضوئي للأوراق والمستندات

تطبيق يتيح لك عمل مسح ضوئي للأوراق والمستندات الورقية وتحويلها إلى صورة رقمية في هيئة صورة أو ملف PDF مع مزايا مثل التحديد التلقائي لأبعاد الورقة وغير ذلك.



السعر : مجاني