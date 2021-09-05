أمراض خطيرة يمكن أن تسببها البكتيريا الموجودة على الهواتف الذكية

أكدّت دراسة قامت بها الطبيبة الروسية ناتاليا أوتشينساكايا تحت إشراف جامعة سواري البريطانية احتواء الهواتف الذكية على أنواع من البكتريا التي تضر الإنسان وتؤدي لإصابته بأمراض معدية.

وقالت الطبيبة الروسية إنّ فريقها البحثي اختار 30 هاتفاً ذكياً لأشخاصٍ عاديين، وقام بفحص البكتيريا الموجودة عليها

ليتبين لهم وجود بكتيريا أكثر بمقدار 18 مرة من البكتيريا الموجودة على حافة المرحاض.

وأوضح العلماء بأنّ البكتريا المكتشفة تسبب عدداً من الأمراض الخطيرة كالتهاب الجلد والأمعاء، الالتهاب الرئوي، التهاب

السحايا، وغيرها من الأمراض.

ودعا العلماء الأشخاص لتنظيف الهواتف الذكية بالمعقمات بين الحين والآخر لحماية أنفسهم من الجراثيم الموجودة فيه.

وأشار العلماء إلى أنّ المناديل، ومنتجات اليد المضادة للبكتيريا أو الكحول أو المطهرات تساعد على تنظيفه بشكلٍ جيد بشرط

فصله عن الشحن عند تنظيفه

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