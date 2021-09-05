غوغل تزود الإصدار المكتبي من Chrome بميزة Lens

تستعد شركة غوغل الأمريكية لإضافة ميزة جديدة للإصدار المكتبي Chrome 94 ستحمل اسم Lens.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين قص جزء من الشاشة ومعالجته من خلالها، قبل أن تقدم نتائج للمستخدمين مبنية على الصورة التي تم قصها، وفي حال فشل البحث في الوصول للنتيجة التي يرغب بها المستخدم يمكنه الوصول إجراء بحث قياسي في الصور من نفس الصفحة.

وأكدّت غوغل بأنّ ميزة Lens موجودة في Chrome Canary، وChrome Beta، وChrome 93، لكنّها لم تكن تعمل عليها بشكلٍ جيد.

يذكر أنّ مستخدمي نظام التشغيل Windows 10 يمكنهم إجراء بحث مماثل من خلال Bing من خلال الضغط على زر بحث Windows 10.

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